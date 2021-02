Lazio-Bayern Monaco | Reina | “Troppi errori Una squadra così ti punisce”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La loro pressione è stata fatta bene, noi abbiamo fattotecnici e unaforte tise sbagli. Dobbiamo metterci questa partita alle spalle perché con il momento di forma che abbiamo si può sbagliare contro unama è necessario ripartire“.Pepe, portiere della, commenta la sconfitta contro ilai microfoni di Sky Sport. “Quando si sbaglia l’approccio con questi rivali, si paga. Se ti spari nel piede da solo la strada diventa in salita e lanon è abituata a questo che non ha niente a che vedere con il campionato italiano – ha proseguito-. Noi siamo unache da 20 ...

ChampionsLeague : GOAL! Lazio 1-4 Bayern (Correa 49'). #UCL - pisto_gol : Aspetto con grande curiosità Lazio-Bayern: perché la Lazio vista contro l’Inter può battere il Bayern attuale, ma s… - ZZiliani : #BAYERN. Completato l'allenamento in vista del match di sabato con il Colonia; il club tedesco ringrazia la #Lazio… - Tele_Nicosia : Champions, Lazio-Bayern 1-4 in andata ottavi di finale - GiorgioGardens : RT @coratella24: Due anni fa il divario che c'è con Il Bayern Campione di tutto, c'era con Juventus e Napoli. Orgoglioso della mia Lazio. -

Commenta per primo Pepe Reina, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky d opo il ko contro il: 'La loro pressione è stata fatta bene, noi abbiamo sbagliato tecnicamente e tatticamente e quando fai errori così ti puniscono a ...Tedeschi dominano all'Olimpico, qualificazione già decisatravolta dalMonaco, che vince 4 - 1 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti. I tedeschi, campioni d'Europa in carica, ..."Il Bayern ti fa giocare al limite, la Lazio ha sbagliato molto per il pressing del Bayern. E quando non hai abitudine a questi ritmi sbagli tanto. Loro tutto quello che fanno lo fanno con senso. Il r ...Inzaghi a Sky ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Bayern: "Volevamo giocarci la partita, ma l’abbiamo sentita troppo e siamo stati contratti. I gol li dovevano fare ...