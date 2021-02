Insulti a Giorgia Meloni: 3 mesi di sospensione per Gozzini, la proposta del rettore di Siena (Di martedì 23 febbraio 2021) Il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, ha proposto 3 mesi di sospensione dalle lezioni e dallo stipendio per il professor Giovanni Gozzini in seguito alle offese e alle frasi sessiste pronunciate contro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Nel frattempo il rettore ha già sospeso cautelativamente dall'attività didattica il docente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildell'Università di, Francesco Frati, ha proposto 3didalle lezioni e dallo stipendio per il professor Giovanniin seguito alle offese e alle frasi sessiste pronunciate contro, leader di Fratelli d'Italia. Nel frattempo ilha già sospeso cautelativamente dall'attività didattica il docente L'articolo proviene da Firenze Post.

