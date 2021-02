Il Tottenham pensa al… dopo Mourinho: in caso di flop c’è Nagelsmann in pole position (Di martedì 23 febbraio 2021) José Mourinho e il Tottenham potrebbero dirsi addio molto presto. La crisi di risultati e le aspettative mancate per questa annata potrebbero portare la società inglese cambiare la propria guida tecnica. Difficile ipotizzare un divorzio a stagione in corso, molto più probabile che questo avvenga al termine dell'annata.Tottenham: addio Mourinho, si pensa a Nagelsmanncaption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="815" Tottenham Mourinho (getty images)/captionSecondo quanto riportato dal Telegraph, in casa Tottenham si sta iniziando a fare un bilancio sulla stagione. Fin qui, però, la posizione in classifica e le poche possibilità di alzare un trofeo, starebbero portando all'idea di un cambio di rotta a partire dalla guida ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Josée ilpotrebbero dirsi addio molto presto. La crisi di risultati e le aspettative mancate per questa annata potrebbero portare la società inglese cambiare la propria guida tecnica. Difficile ipotizzare un divorzio a stagione in corso, molto più probabile che questo avvenga al termine dell'annata.: addio, sicaption id="attachment 1086293" align="alignnone" width="815"(getty images)/captionSecondo quanto riportato dal Telegraph, in casasi sta iniziando a fare un bilancio sulla stagione. Fin qui, però, la posizione in classifica e le poche possibilità di alzare un trofeo, starebbero portando all'idea di un cambio di rotta a partire dalla guida ...

