Il bel gesto dei carabinieri in piazza con i ristoratori: si tolgono i caschi dopo gli applausi (Di martedì 23 febbraio 2021) Un gesto molto emozionante e significativo quello compiuto ieri dai carabinieri in presidio davanti a Montecitorio durante la protesta – pacifica e disperata – dei ristoratori. Come ricostruisce Il Giornale, “i militari dell’Arma nel corso della manifestazione hanno deciso di togliersi i caschi. C’è chi lo considera come un segno di solidarietà nei confronti dei tantissimi ristoratori arrivati da ogni angolo d’Italia per manifestare contro le chiusure serali e le altre restrizioni anti-Covid che stanno colpendo duramente il settore”.



