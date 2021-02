I pullman mangia - smog in viaggio a Jesi e Ancona | mentre circolano catturano le particelle inquinanti

(Di martedì 23 febbraio 2021)- Sono in strada da ieri i quattro mezzi '' in dotazione a Conerobus, equipaggiati con un apposito dispositivo realizzato da Ansaldo Trasporti e Agt Engineering e monitorato da l'...

Tre sono in servizio ad Ancona, e in questa prima settimana saranno utilizzati sulle linee 46 e 6, mentre a Jesi il bus- smog copre la linea 51. Nelle prossime settimane i mezzi ecologici ...Attraverso un sistema filtrante, catturano PM10 e PM2.5 Scenderanno in strada, nei prossimi giorni, tre ad Ancona e uno a Jesi, i quattrosmog" equipaggiati con un apposito dispositivo realizzato da Ansaldo Trasporti e monitorato da Agt Engineering. Un progetto pilota di sostenibilità ambientale sviluppato da Conerobus, ...ANCONA - Sono in strada da ieri i quattro mezzi “mangia smog” in dotazione a Conerobus, equipaggiati con un apposito dispositivo realizzato da Ansaldo Trasporti e Agt Engineering ...Si stima che, nei tre mesi di sperimentazione, potranno filtrare 4,2 miliardi di litri d’aria. Un progetto pilota di sostenibilità ambientale sviluppato da Conerobus, in collaborazione con le due ammi ...