Halo Infinite non solo 343 Industries: lo studio di Gears of War avrebbe aiutato con lo sviluppo del gioco (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra che Halo Infinite potrebbe essere in fase di sviluppo in più studi oltre a 343 Industries. Sulla base di quanto affermato da alcuni dipendenti di The Coalition, lo studio di Gears of War, sembra che alcuni membri del team abbiano contribuito alla creazione del prossimo Halo. Come notato dall'utente Twitter @ bogorad222, uno sviluppatore di nome Adam Bodden, che in precedenza ha lavorato per The Coalition fino alla fine del 2020, ha elencato Halo Infinite come credit sul proprio profilo LinkedIn. Bodden non ha detto che tipo di lavoro ha svolto sul gioco, ma la sua storia lavorativa suggerisce che potrebbe aver contribuito al design degli ambienti. E' emerso anche un altro profilo di uno sviluppatore che afferma ...

