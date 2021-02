Gresini | il cordoglio della MotoGp | ' ricordo resterà indelebile'

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - "La famiglia dele Dorna Sports sono profondamente addolorati per la scomparsa di Fausto. È stato due volte campione del mondo nella classe 125cc e fondatore delRacing Team, una figura leggendaria nel motorsport e il paddock ne sentirà profondamente la mancanza". Laesprime il proprioper la scomparsa di Fausto, morto all'età di 60 anni per il Covid. "iniziò a gareggiare nel Campionato del Mondo 125cc nel 1983 ottenendo la sua prima vittoria la stagione successiva -si legge in una nota su.com-. Nel 1985 conquistò il primo titolo mondiale, si classificò al secondo posto nel 1986 ma l'anno successivo tornò alla carica firmando 10 vittorie che lo portarono ...

L'annuncio diRacing La conferma è arrivata dallo stesso teamRacing con un comunicato via social, concluso con un messaggio dialla famiglia: "Tutta laRacing si ...#CiaoFausto #pic.twitter.com/kWMXWpo4nm - Mugello Circuit (@MugelloCircuit) February 23, 2021 I am so saddened at the news of Fausto. The MotoGP community has lost a great man, all ...È stato due volte campione del mondo nella classe 125cc e fondatore del Gresini Racing Team, una figura leggendaria nel motorsport e il paddock ne sentirà profondamente la mancanza”. La MotoGp esprime ...Fausto Gresini, dopo la notizia smentita di ieri, è morto stamani all'età di sessanta anni. L'ex pilota e manager si è dovuto arrendere al Covid.