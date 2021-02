Giulia De Lellis conduce Love Island (Di martedì 23 febbraio 2021) Giulia De Lellis diventa conduttrice televisiva. La bellissima influencer ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarà alla guida del reality Love Island su Discovery +. Un sogno che si realizza, insieme a quello della sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, che va a gonfie vele… Corteggiatrice, modella, influencer, scrittrice e ora anche conduttrice. Giulia De Lellis, sarà il volto della versione italiana del pluripremiato dating reality show Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 febbraio 2021)Dediventa conduttrice televisiva. La bellissima influencer ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarà alla guida del realitysu Discovery +. Un sogno che si realizza, insieme a quello della sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, che va a gonfie vele… Corteggiatrice, modella, influencer, scrittrice e ora anche conduttrice.De, sarà il volto della versione italiana del pluripremiato dating reality show Articolo completo: dal blog SoloDonna

