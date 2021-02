GFVip, la manager di Dayane Mello infuriata: «Adesso basta, mostrate tutto. Due pesi e due misure» (Di martedì 23 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip con Dayane Mello la produzione sta usando “Due pesi e due misure”. Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip e la manager di Dayane Mello, Paola Benegas, interviene sul social per chiedere parità di trattamento. LA manager DI Dayane Mello CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP Al Grande Fratello Vip infatti Dayane Mello ha recentemente ricevuto la notizia della scomparsa del fratello e perso l’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, ora fidanzata di Andrea Zenga. Se questo non bastasse, come ha fatto sapere la sua manager Paola Benegas dalle stories di Instagram, si aggiunge il fatto che in tv verrebbero mostrati solo momenti a lei ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip conla produzione sta usando “Duee due”. Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip e ladi, Paola Benegas, interviene sul social per chiedere parità di trattamento. LADICONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP Al Grande Fratello Vip infattiha recentemente ricevuto la notizia della scomparsa del fratello e perso l’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, ora fidanzata di Andrea Zenga. Se questo nonsse, come ha fatto sapere la suaPaola Benegas dalle stories di Instagram, si aggiunge il fatto che in tv verrebbero mostrati solo momenti a lei ...

martybrookereal : #gfvip #mellos #exrosmello io spero vivamente che la manager di Dayane intervenga subito con delle diffide stanno… - MIDA82535013 : Il vincitore del #GFVIP? Il manager più forte. E ho detto tutto! - PicturesqueAnna : Aerei contro Rosalinda, l’hanno massacrata di insulti (tra cui anche la manager parlando addirittura di diffide), s… - riccard0scala : Cazzo ma veramente la gente non sa che è stato deciso degli autori per fare uscire finalmente Stefania? Tutti sanno… - likeirisheyes : @nick_fatato Gia il manager stava dicendo di vedere un film perché non sopportava una puntata non Tommy Centrica #GFVip -