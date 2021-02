Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 23 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) stasera, 23 febbraio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata: l’analisi politica dei primi passi mossi dal Governo Draghi; tante testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici, comunicazioni chiare e la possibilità di essere vaccinati. Ospite di punta sarà Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, tante le inchieste della trasmissione: dall’indagine sulle mascherine per cui risultano 8 indagati dalla Procura di Roma per provvigioni d’oro, passando per i casi sempre più frequenti di occupazioni abusive di case private, con i proprietari incapaci di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, fino ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 23 febbraio 2021), 23, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata: l’analisi politica dei primi passi mossi dal Governo Draghi; tante testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici, comunicazioni chiare e la possibilità di essere vaccinati. Ospite di punta sarà Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, tante le inchieste della trasmissione: dall’indagine sulle mascherine per cui risultano 8 indagati dalla Procura di Roma per provvigioni d’oro, passando per i casi sempre più frequenti di occupazioni abusive di case private, con i proprietari incapaci di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, fino ...

francescacheeks : Attenti a quei quattro ?? ???????? (FUORI DAGLI SPAZI) disponibile dal 5 marzo, ora in pre order! ?? @Fedez @vasco_brondi… - lorepregliasco : Non vedo ragioni per cui i componenti del CTS debbano rilasciare dichiarazioni alla stampa. Sarebbe sufficiente pre… - AntoVitiello : #Maldini: “A La Spezia abbiamo giocato veramente male, meritato al 100% la sconfitta. Ma la svolta è arrivata tempo… - Travis23900 : @udogumpel @iltrumpo Salvini è rimasto fuori dal governo per poter continuare a fare il cane che abbaia alla luna,… - awanasgh : RT @NicoLacetera: @DomaniGiornale di...domani ritorna, con @emanuelefelice2, sul silenzio semi-omertoso verso gli affari di @matteorenzi in… -