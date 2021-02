Flora Canto e Enrico Brignano aspettano il secondo figlio, il dolce annuncio : “Tra poco saremo in 4” (Di martedì 23 febbraio 2021) La famiglia Brignano-Canto si allarga e a dare la notizia sono proprio Enrico e Flora, già genitori di Martina la loro primogenita. Entrambi hanno usato i loro profili Instagram per annunciare l’imminente arrivo di un bebè e la loro gioia sembra essere alle stelle. Flora Canto e il patto: secondo figlio…e matrimonio Che Flora Canto e Enrico Brignano pensassero al secondo figlio non era certo un segreto. Qualche mese fa infatti la conduttrice e il comico avevano parlato della loro intenzione di allargare la famiglia ai microfoni del settimanale Oggi. In quell’occasione, la Canto aveva ribadito il suo desiderio di convolare a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) La famigliasi allarga e a dare la notizia sono proprio, già genitori di Martina la loro primogenita. Entrambi hanno usato i loro profili Instagram per annunciare l’imminente arrivo di un bebè e la loro gioia sembra essere alle stelle.e il patto:…e matrimonio Chepensassero alnon era certo un segreto. Qualche mese fa infatti la conduttrice e il comico avevano parlato della loro intenzione di allargare la famiglia ai microfoni del settimanale Oggi. In quell’occasione, laaveva ribadito il suo desiderio di convolare a ...

chetempochefa : “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” -… - QuotidianPost : Flora Canto seconda dolce attesa: “Il nostro secondo miracolo” - flamanc24 : RT @chetempochefa: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” - @EnricoBrig… - MediasetTgcom24 : Flora Canto in dolce attesa: “Il nostro secondo miracolo” #floracanto - DonnaGlamour : Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis: “Il nostro piccolo, secondo miracolo” -