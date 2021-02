Dayane Mello fa il tifo per Rosalinda Cannavò dopo averla mandata in nomination – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello, nonostante abbia mandato in nomination Rosalinda Cannavò, fa il tifo per lei nella speranza che possa conquistare la finale del Grande Fratello Vip e avere la meglio contro Stefania Orlando. Durante la notte ha svelato il suo pensiero chiacchierando con Samantha prima di addormentarsi. Dayane Mello fa il tifo per Rosalinda Cannavò “Se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 febbraio 2021), nonostante abbia mandato in, fa ilper lei nella speranza che possa conquistare la finale del Grande Fratello Vip e avere la meglio contro Stefania Orlando. Durante la notte ha svelato il suo pensiero chiacchierando con Samantha prima di addormentarsi.fa ilper“Se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - filombria : RT @pazzeska4: “dayane mello sta facendo queerbaiting” ?? - sofiabou01 : RT @perchetendenza: 'LGBT': Per queste parole di Tommaso Zorzi sul coming out come bisessuale di Dayane Mello, avvenuto nella puntata di ie… - olliver2013 : RT @jekyjei: NEYMAR CHR COMMENTA UN POST SU DAYANE MELLO. K.O RAGAZZI CHE PIEGA CHE HA PRESO QUESTO #GFvip #prelemi #exrosmello #mellos htt… -