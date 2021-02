**Covid: Moni Ovadia, 'protestare finché bar strapieni e teatri ancora chiusi'** (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - ''Ieri ero a Trieste e c'erano i bar pieni di gente, tutti ammassati uno addosso all'altro, non puoi permettere questo e chiudere i teatri! Questa è una discriminazione tra i cittadini - dice Ovadia - noi continueremo a sollevare il problema. Col ca.. che siamo un grande paese - sottolinea - siamo un piccolo paese dove c'è della grande gente. In Italia tutto è fatto per scoraggiare la gente, massacrano con le tasse i più piccoli e lasciano evadere i più grandi. Io pago il 48% di tasse e Google il 3%, vengono colpiti sempre gli ultimi''. ''Nel settore teatro Conte ha rivelato una visione molto miope - aggiunge - mentre in Francia, in Inghilterra e in Germania fare teatro è una nobile professione da noi, qualche anno fa, prima di diventare famoso -racconta ironico - quando dicevo che facevo teatro mi chiedevano: 'Sì ma per vivere?' Gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - ''Ieri ero a Trieste e c'erano i bar pieni di gente, tutti ammassati uno addosso all'altro, non puoi permettere questo e chiudere i! Questa è una discriminazione tra i cittadini - dice- noi continueremo a sollevare il problema. Col ca.. che siamo un grande paese - sottolinea - siamo un piccolo paese dove c'è della grande gente. In Italia tutto è fatto per scoraggiare la gente, massacrano con le tasse i più piccoli e lasciano evadere i più grandi. Io pago il 48% di tasse e Google il 3%, vengono colpiti sempre gli ultimi''. ''Nel settore teatro Conte ha rivelato una visione molto miope - aggiunge - mentre in Francia, in Inghilterra e in Germania fare teatro è una nobile professione da noi, qualche anno fa, prima di diventare famoso -racconta ironico - quando dicevo che facevo teatro mi chiedevano: 'Sì ma per vivere?' Gli ...

