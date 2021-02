Cosa sappiamo (ad ora) della morte dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci? (Di martedì 23 febbraio 2021) Le 9 del mattino italiane, le 10 locali. Congo, zona nord-ovest del Paese. Precisamente a tre chilometri da Goma, direzione villaggio Rutshuru, per visitare la scuola assistita dal Programma alimentare mondiale. Senza scorta, senza auto blindate, senza aver avvisato le autorità locali, senza giacca antiproiettile, senza auricolare di sicurezza: solo due jeep bianche e sette uomini in tutto, tre italiani e quattro congolesi. L’ambasciatore e i suoi partono così, da soli. E questo perché quella strada è ritenuta sicura. E invece le due auto vengono assaltate da sei o sette persone. Prima con alcune pietre, che le fanno rallentare, poi con i primi colpi. Immediatamente viene ucciso l’autista del Wolrd Food Programme, Mustafa Milambo. Gli altri invece vengono fatti scendere dall’auto. Con le armi puntate addosso, dicono all’ambasciatore, al carabiniere e al terzo italiano ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Le 9 del mattino italiane, le 10 locali. Congo, zona nord-ovest del Paese. Precisamente a tre chilometri da Goma, direzione villaggio Rutshuru, per visitare la scuola assistita dal Programma alimentare mondiale. Senza scorta, senza auto blindate, senza aver avvisato le autorità locali, senza giacca antiproiettile, senza auricolare di sicurezza: solo due jeep bianche e sette uomini in tutto, tre italiani e quattro congolesi. L’ambasciatore e i suoi partono così, da soli. E questo perché quella strada è ritenuta sicura. E invece le due auto vengono assaltate da sei o sette persone. Prima con alcune pietre, che le fanno rallentare, poi con i primi colpi. Immediatamente viene ucciso l’autista del Wolrd Food Programme, Mustafa Milambo. Gli altri invece vengono fatti scendere dall’auto. Con le armi puntate addosso, dicono all’ambasciatore, ale al terzo italiano ...

