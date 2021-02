Clima, John Kerry: 'Il vertice di Glasgow è l'ultima chance per metterci sulla giusta strada' (Di martedì 23 febbraio 2021) L'inviato Usa per il Clima John Kerry, nel corso del lancio della campagna Global Citizen "A Recovery Plan for the World", insieme all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e all'Unione europea ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) L'inviato Usa per il, nel corso del lancio della campagna Global Citizen "A Recovery Plan for the World", insieme all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e all'Unione europea ...

globalistIT : L'avvertimento dell'inviato Usa sul clima - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #JohnKerry: 'Il vertice di #Glasgow è l'ultima chance per metterci sulla gius… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: L'inviato speciale USA per il clima John Kerry @ClimateEnvoy: 'Siamo ufficialmente tornati nell'accordo di Parigi, nuova… - USConsMilan : L'inviato speciale USA per il clima John Kerry @ClimateEnvoy: 'Siamo ufficialmente tornati nell'accordo di Parigi,… - USAnelSud : RT @AmbasciataUSA: L'inviato speciale USA per il clima John Kerry @ClimateEnvoy: 'Siamo ufficialmente tornati nell'accordo di Parigi, nuova… -