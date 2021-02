C’è un Lapadula che cambia squadra | sulle orme del fratello minore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è unche. Non si tratta di Gianluca che rimarrà, come logico, alle dipendenze di Filippo Inzaghi. Are casacca è Davidemaggiore del giocatore del Benevento. Classe 1988, Davide ha due anni in più e occupa lo stesso ruolo in campo di Gianluca, ma i suoi gol li metterà a segno in serie D. Ildel giallorosso ha infatti firmato con il NibionnOggiono, compagine della provincia di Lecco che lo ha prelevato dai bresciano del CazzagoBornato. Un salto di categoria, passando dall’Eccellenza alla serie D, già disputata nella stagione 2009/10 con la maglia del Settimo Calcio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.