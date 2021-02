Cagliari, Capozucca si presenta: «Mai avrei pensato di tornare» (Di martedì 23 febbraio 2021) Il neo direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca si è presentato in conferenza stampa Non solo il nuovo allenatore con l’arrivo di Leonardo Semplici, il Cagliari ha anche un nuovo direttore sportivo. Trattasi di Stefano Capozucca che si è presentato in conferenza stampa. RITORNO A Cagliari – «Sono felice di essere qui, non avrei mai pensato di tornare. Il mio cuore è rimasto a Cagliari. Non ho mai avuto problemi con il presidente. Metterò a disposizione di mister Semplici la mia conoscenza. Devo dare massima disponibilità e aiutare la nostra ennesima promozione, perché salvarsi è una promozione. Io dalla gente di Cagliari ho ricevuto molto, quindi devo qualcosa a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il neo direttore sportivo delStefanosi èto in conferenza stampa Non solo il nuovo allenatore con l’arrivo di Leonardo Semplici, ilha anche un nuovo direttore sportivo. Trattasi di Stefanoche si èto in conferenza stampa. RITORNO A– «Sono felice di essere qui, nonmaidi. Il mio cuore è rimasto a. Non ho mai avuto problemi con il presidente. Metterò a disposizione di mister Semplici la mia conoscenza. Devo dare massima disponibilità e aiutare la nostra ennesima promozione, perché salvarsi è una promozione. Io dalla gente diho ricevuto molto, quindi devo qualcosa a ...

CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Conferenza stampa di presentazione per #Semplici e #Capozucca, accompagnati dal presidente #Giulini:… - YOUNGREALMADRID : RT @MasterFoot__: ????Cagliari annonce la nomination de Capozucca au poste de directeur sportif. - sardegna_blu : TG Rossoblù-Cagliari: Di Francesco's dismissal is official - Marylena_88 : RT @sportface2016: Il #Cagliari presenterà nel pomeriggio, in una videoconferenza stampa, il nuovo allenatore Leonardo #Semplici e il neodi… - sportface2016 : Il #Cagliari presenterà nel pomeriggio, in una videoconferenza stampa, il nuovo allenatore Leonardo #Semplici e il… -