Attanasio e Iacovacci uccisi da 6 aggressori, armati con Ak47 e machete (Di martedì 23 febbraio 2021) L’assalto che è costato la vita in Congo all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista locale Mustapha Milambo sarebbe stata opera di sei persone “armate con 5 armi tipo Ak47 e un machete” che avrebbero “proceduto con colpi di avvertimento prima di costringere gli occupanti dei veicoli a scendere e seguirli fino in fondo al Parco, dopo aver sparato a uno dei conducenti per creare panico”. È quanto sostiene il governo di Kinshasa in una nota - citata da Cas-Info - della commissione di crisi indirizzata al ministro dell’Interno incaricato degli affari interni, sicurezza e consuetudine della Repubblica Democratica del Congo. Secondo la ricostruzione delle autorità congolesi, i rapitori avrebbero “sparato a bruciapelo alla guardia del corpo, morta sul posto, e all’ambasciatore ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) L’assalto che è costato la vita in Congo all’ambasciatore italiano Luca, al carabiniere Vittorioe all’autista locale Mustapha Milambo sarebbe stata opera di sei persone “armate con 5 armi tipoe un” che avrebbero “proceduto con colpi di avvertimento prima di costringere gli occupanti dei veicoli a scendere e seguirli fino in fondo al Parco, dopo aver sparato a uno dei conducenti per creare panico”. È quanto sostiene il governo di Kinshasa in una nota - citata da Cas-Info - della commissione di crisi indirizzata al ministro dell’Interno incaricato degli affari interni, sicurezza e consuetudine della Repubblica Democratica del Congo. Secondo la ricostruzione delle autorità congolesi, i rapitori avrebbero “sparato a bruciapelo alla guardia del corpo, morta sul posto, e all’ambasciatore ...

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - Augusto47412474 : RT @Quirinale: cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio #Iacovacci e d… - CarriaggioM : RT @peppeprovenzano: Oggi l’Italia piange la morte in #Congo dell’ambasciatore #Attanasio e del carabiniere Iacovacci, e perde un altro gio… -