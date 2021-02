Al via la “campagna vaccinale” per i vigili del fuoco (Di martedì 23 febbraio 2021) Alle ore 08.30 di oggi martedì 23 febbraio, ha avuto inizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Pordenone, la campagna vaccinale del personale dei vigili del fuoco, nell’ambito del piano di vaccinazione riservato alle Forze dell’Ordine e alle categorie essenziali. Nelle due postazioni di vaccinazione, allestite nei locali dell’Ufficio Sanitario Provinciale, hanno assistito all’avvio della campagna, il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, il Prefetto Domenico Lione, l’Architetto Stefano Zanut – Vice Dirigente del Comando Provinciale dei vigili del fuoco e il Direttore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale dott. Joseph Polimeni, a testimoniare l’inizio delle vaccinazioni per i vigili del ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 febbraio 2021) Alle ore 08.30 di oggi martedì 23 febbraio, ha avuto inizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Pordenone, ladel personale deidel, nell’ambito del piano di vaccinazione riservato alle Forze dell’Ordine e alle categorie essenziali. Nelle due postazioni di vaccinazione, allestite nei locali dell’Ufficio Sanitario Provinciale, hanno assistito all’avvio della, il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, il Prefetto Domenico Lione, l’Architetto Stefano Zanut – Vice Dirigente del Comando Provinciale deidele il Direttore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale dott. Joseph Polimeni, a testimoniare l’inizio delle vaccinazioni per idel ...

