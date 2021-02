Videogiochi per tutti! Il 2020 è stato l'anno con più titoli classificati 'E' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un numero record di giochi ha ricevuto una valutazione "E for Everyone" (ovvero per tutti) dalla Entertainment Software Rating Board (ESRB) nel 2020. Secondo un rapporto dell'ente, quasi la metà di tutti i giochi pubblicati nel 2020 erano adatti a tutta la famiglia. Ciò equivale a circa 2.058 giochi o al 49% di tutti i giochi scaricabili e fisici per console lanciati l'anno scorso e a cui l'ESRB ha assegnato una valutazione E. Sebbene il numero di giochi con classificazione E sia sempre superiore a qualsiasi altra categoria, il 2020 ha visto il maggior numero di giochi con classificazione E negli ultimi due anni. I dati forniti dall'ESRB suggeriscono un probabile aumento della popolarità e della domanda di giochi adatti a tutta la famiglia. Questa tendenza probabilmente continuerà poiché le nuove librerie di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un numero record di giochi ha ricevuto una valutazione "E for Everyone" (ovvero per tutti) dalla Entertainment Software Rating Board (ESRB) nel. Secondo un rapporto dell'ente, quasi la metà di tutti i giochi pubblicati nelerano adatti a tutta la famiglia. Ciò equivale a circa 2.058 giochi o al 49% di tutti i giochi scaricabili e fisici per console lanciati l'scorso e a cui l'ESRB ha assegnato una valutazione E. Sebbene il numero di giochi con classificazione E sia sempre superiore a qualsiasi altra categoria, ilha visto il maggior numero di giochi con classificazione E negli ultimi due anni. I dati forniti dall'ESRB suggeriscono un probabile aumento della popolarità e della domanda di giochi adatti a tutta la famiglia. Questa tendenza probabilmente continuerà poiché le nuove librerie di ...

