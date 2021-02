Valerio Staffelli in lutto: un ricordo straziante, l’ultimo saluto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Valerio Staffelli ha voluto ricordate un caro amico che purtroppo è scomparso qualche giorno fa: l’ultimo saluto, addio per sempre. Fin dagli albori della sua carriera, Valerio Staffelli è sempre stato uno degli inviati più apprezzati di tutta la televisione italiana. Noto al pubblico per la sua perenne partecipazione a Striscia La Notizia, l’inviato è Leggi su youmovies (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto ricordate un caro amico che purtroppo è scomparso qualche giorno fa:, addio per sempre. Fin dagli albori della sua carriera,è sempre stato uno degli inviati più apprezzati di tutta la televisione italiana. Noto al pubblico per la sua perenne partecipazione a Striscia La Notizia, l’inviato è

samgranci : @SecondaLa Mah io non lo seguo , non mi interessa e comunque mi ha bloccato senza motivo Valerio Staffelli , chissà… - BalotelliCyborg : TORNA DA VALERIO STAFFELLI TAPIRO DI MERDA @chiellini - giacomo1994_ : E comunque, Agnelli ha fatto benissimo ad accettare il tapiro da Valerio Staffelli. Per quanto questa roba sia dive… - MarcoReNer_azz : @maumou72 Sei fin troppo buono, forse ingenuo. Dopo scuse di Conte, Agnelli non poteva esimersi dal prendere una po… - uzapelloni : Tapiri rifiutati e tapiri ricevuti... da #conte ad #AndreaAgnelli... @striscialanotizia @valerio_staffelli -