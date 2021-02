Ufficiale | Cagliari esonerato Di Francesco

(Di lunedì 22 febbraio 2021) IlCalcio comunica di aver sollevato Eusebio Didall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatoreCalzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità. Al suo posto, verrà annunciato Semplici, già in città, come annunciato stamattina. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

