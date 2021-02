Test e distanziamento, così la Svizzera ha 'salvato' lo sci (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Test di massa, soprattutto a chi lavora nel turismo, mascherine obbligatorie sui mezzi di trasporto e limitazione della capacità a 2/3 per consentire il distanziamento. Adottando queste misure, e altre ancora per la ristorazione, la Svizzera è riuscita a salvaguardare la stagione sciistica che al momento, complici le festività del Carnevale, registra un boom di presenze, mentre da noi impazza la polemica per la montagna ancora off limits, con il mondo della neve sempre più in ginocchio. A raccontare all'AGI come si sono organizzati gli elvetici è Valentin König, direttore degli impianti di risalita Aletsch Bahnen AG, che salgono fino al cuore del patrimonio mondiale dell'Unesco, nell'Aletsch Arena, al cospetto del più grande ghiacciaio alpino: l'Aletsch, un fiume di ghiaccio lungo 23 chilometri. Test continui ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI -di massa, soprattutto a chi lavora nel turismo, mascherine obbligatorie sui mezzi di trasporto e limitazione della capacità a 2/3 per consentire il. Adottando queste misure, e altre ancora per la ristorazione, laè riuscita a salvaguardare la stagione sciistica che al momento, complici le festività del Carnevale, registra un boom di presenze, mentre da noi impazza la polemica per la montagna ancora off limits, con il mondo della neve sempre più in ginocchio. A raccontare all'AGI come si sono organizzati gli elvetici è Valentin König, direttore degli impianti di risalita Aletsch Bahnen AG, che salgono fino al cuore del patrimonio mondiale dell'Unesco, nell'Aletsch Arena, al cospetto del più grande ghiacciaio alpino: l'Aletsch, un fiume di ghiaccio lungo 23 chilometri.continui ...

Loosingatta : Sicuramente il covid esiste ed è obbligatorio usare dispositivi di sicurezza e distanziamento. Ma nessuno mi toglie… - SovranitaLavoro : Questa è la proposta di Tony Blair per le riaperture. Avere zero casi con i test attuali è impossibile, quindi l’id… - mrcrto : RT @Anna280511823: @RadioSavana Distanziamento auto test di grado di scemenza del Covidiota Ora anche la caduta dei capelli è colpa del C… - Anna280511823 : @RadioSavana Distanziamento auto test di grado di scemenza del Covidiota Ora anche la caduta dei capelli è colpa del Covid ???? - im24rail : RT @claudiomontar: Come affrontare le varianti? Vaccinazioni max +Mask+Distanziamento Test sierologici per verifica anticorpi di 8-10 mil… -