Sky, multa di 2 milioni di euro dall'Antitrust (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Stangata per Sky da parte dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: alla piattaforma è stata infatti inflitta una multa di 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA - Stangata per Sky da parte dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: alla piattaforma è stata infatti inflitta unadi 2diper aver adottato tre pratiche ...

Corriere : Sky, multa di 2 milioni per i mancati rimborsi agli abbonati per stop a calcio e altri... - repubblica : ?? Partite sospese per il Covid, Sky non rimborsa i mesi di abbonamento: 2 milioni di multa dall'Antitrust - sole24ore : Agcm multa Sky: illecito far pagare lo sport quando non veniva trasmesso causa pandemia - gigi695 : La multa da due milioni a Sky per pratiche commerciali scorrette - yuna_hikari : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato Sky per 2 milioni di euro per mancati rimborsi agli abbonati di “Sky Calcio” e “Sky Sport” -