Roma | si intrufola in un camper e tenta di rubarlo | dà gas ma… viene bloccato

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella serata di ieri, attorno alle 21:41 gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 41enne perto furto aggravato. La rapina si è consumata in via dei Gerani dove un uomo, di origine cilena, si è introdotto all’interno di unparcheggiato. Una volta all’interno hato di avviare il motore per darsi alla fuga ma… è stato colto sul fatto dalla Sezione Volanti della Polizia. L’uomo, identificato con P.R.J, è stato così arrestato perto furto aggravato. su Il Corriere della Città.