Rinnovo Buffon, più vicino il prolungamento (Di lunedì 22 febbraio 2021) Rinnovo Buffon, nonostante i 43 anni il portierone bianconero vuole continuare a giocare Una carriera incredibile quella di Gianluigi Buffon, portiere storico della Juventus. Considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio. Buffon ha segnato pagine incredibili di questo sport, in particolar modo con la maglia bianconera e quella azzurra della Nazionale. All’attivo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 febbraio 2021), nonostante i 43 anni il portierone bianconero vuole continuare a giocare Una carriera incredibile quella di Gianluigi, portiere storico della Juventus. Considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio.ha segnato pagine incredibili di questo sport, in particolar modo con la maglia bianconera e quella azzurra della Nazionale. All’attivo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

zazoomblog : Rinnovo Buffon più vicino il prolungamento - #Rinnovo #Buffon #vicino #prolungamento - webmagazine24 : Rinnovo Buffon, più vicino il prolungamento - aetherXneto : RT @NicoSchira: Stasera contro il Crotone partirà titolare dal primo minuto. Gigi #Buffon non vuole smettere di stupire e la #Juventus lavo… - CarloMartootchy : @firewall76 @elkunaguero10 Il bayern. al di là dei successi, hanno in 2 anni anno lasciato andare ribery, robben, l… - Donatog87 : RT @NicoSchira: Stasera contro il Crotone partirà titolare dal primo minuto. Gigi #Buffon non vuole smettere di stupire e la #Juventus lavo… -