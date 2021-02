Quella gaffe su Zoom che ha portato un intero consiglio scolastico a dimettersi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cosa succede se, a un anno dall’inizio della pandemia, ancora ci sono persone che non se la cavano così bene con i meeting virtuali su? Che un avvocato non riesca a togliere il filtro del gatto, come ricordiamo bene, ma anche che i membri deldi una scuola elementare debbanoper aver accidentalmente insultato i genitori dei propri alunni dimenticandosi di essere sentiti. Questo è quanto è accaduto aldi amministrazione dell’Oakley Union Elementary School District in California e il risultato è che tutti quanti i membri si sono dimessi. LEGGI ANCHE >>> Riunione Sinistra italiana via, quaranta account anonimi entrano per condividere svastiche e insulti Quando si dice unaUnabella ...

ToninoCogoni : RT @zicolo66: - Milannews24_com : Pieri e quella gaffe a Rai Sport: «L’Inter può perdere la partita a tavolino» - zicolo66 : - infoitinterno : Pieri e quella gaffe a Rai Sport: «L’Inter può perdere la partita a tavolino» - IsaInghirami : RT @CostanzaRdO: Quindi basta chiedere scusa e tutto è lecito? Quella di Gozzini non è stata una gaffe, una parola sbagliata: è andato avan… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella gaffe

MilanNews24.com

... Handanovic top 6 ORE FA Conte: 'Scudetto? La nostra ambizione deve essere' Il Milan ne è ... se a volte basta un attimo per scordare una stagione, a volte non basta una(quello di coppa, ...... che di queste cose s'intende molto, commenta: 'Questa non è una. […] Sta dicendo al mondo del lavoro autonomo, all'imprenditoria (in particolare apiccola e media) di star ...Mario Draghi ha portato a Palazzo Chigi la comunicazione istituzionale che mancava da molti anni. Il presidente del Consiglio non ha i social, pertanto non ha un team comunicativo dedicato come c'era ...Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino". Nulla di tutto questo, in realtà, perchè il cambio di Sanchez è stato effettuato insieme a quello di Darmian e Gagliardini e, il minuto differente ...