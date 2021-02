Pucci senza mascherina tra baci e abbracci nell’assembramento di tifosi a San Siro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il fatto che sui social siano stati condivisi video, immagini e quant’altro, anche suoi profili ufficiali in merito a quello che è successo ieri, la dice lunga sulla convinzione di essere in quel posto, non perchè si passava per caso, ma perchè era giusto essere lì. Parliamo chiaramente di Andrea Pucci che di solito fa ridere nel suo ruolo di comico ma che in realtà ieri, incontrando i tifosi dell’Inter davanti a San Siro, ha solo fatto arrabbiare migliaia e migliaia di persone. I genitori che portano i bambini in parchi isolati con mascherine e paura di ammalarsi; le famiglie che non possono visitare i parenti negli ospedali o nelle RSA, per esempio, o tutte le persone che sono state costrette a chiudere delle attività. Già perchè più si continua a infrangere le regole, più i tempi si allungano, ma questo non è un discorso che a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il fatto che sui social siano stati condivisi video, immagini e quant’altro, anche suoi profili ufficiali in merito a quello che è successo ieri, la dice lunga sulla convinzione di essere in quel posto, non perchè si passava per caso, ma perchè era giusto essere lì. Parliamo chiaramente di Andreache di solito fa ridere nel suo ruolo di comico ma che in realtà ieri, incontrando idell’Inter davanti a San, ha solo fatto arrabbiare migliaia e migliaia di persone. I genitori che portano i bambini in parchi isolati con mascherine e paura di ammalarsi; le famiglie che non possono visitare i parenti negli ospedali o nelle RSA, per esempio, o tutte le persone che sono state costrette a chiudere delle attività. Già perchè più si continua a infrangere le regole, più i tempi si allungano, ma questo non è un discorso che a ...

AlexWolf009 : Io amo il calcio, ma queste immagini fanno pena! Ma dove sono le istituzioni? Tutti in silenzio? Assembramenti e s… - Carloilcarlino : @trash_italiano Bravo Pucci...ottimo esempio...perchè io devo essere multato per qualsiasi cosa faccia...e qiesti f… - meni_luca : Ma che poi il problema non è tanto #Pucci , sono le migliaia di teste di cazzo che si sono ritrovate a urlarsi in f… - regole_senza : @see_lallero A me dispiace che sia fatto da un interista (essendo io un milanista e vedendo come è andato il derby… - n_fausta : Pucci era uno dei miei comici preferiti, dopo l’ultimo video che lo vede coinvolto nell’assembramento fuori lo stad… -