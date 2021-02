Pirlo: “Kulusevski deve dare molto di più, giocare al Parma è diverso che stare nella Juve” (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato anche di Kulusevski ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone: “Dobbiamo muoverci meglio, Morata non è al top, come sapete viene da un periodo di influenze e non è stato bene, ha bisogno di tempo. Kulusevski non è un attaccante, cerchiamo più il gioco sugli esterni perché centralmente abbiamo pochi giocatori. Il gioco va fatto un po’ più in ampiezza per trovare Cristiano in area”. Due parole su Kulusevski?“giocare al Parma è diverso che stare nella Juventus. Col Parma giocava in ripartenza e c’erano più spazi, con la Juventus le squadre si chiudono e ci sono meno spazi da attaccare. Non sta giocando nel ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea, allenatore dellantus, ha parlato anche diai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone: “Dobbiamo muoverci meglio, Morata non è al top, come sapete viene da un periodo di influenze e non è stato bene, ha bisogno di tempo.non è un attaccante, cerchiamo più il gioco sugli esterni perché centralmente abbiamo pochi giocatori. Il gioco va fatto un po’ più in ampiezza per trovare Cristiano in area”. Due parole su?“alchentus. Colgiocava in ripartenza e c’erano più spazi, con lantus le squadre si chiudono e ci sono meno spazi da attaccare. Non sta giocando nel ...

