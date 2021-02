Pigneto | controlli anti Covid | tre multe

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio, nella zona del, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19 e contrastare ogni forma di degrado. Controllate 68 persone ritenute di interesse operativo; elevate 3 sanzioni amministrative di cui 2 poiche’ trovati fuori dalle proprie abitazioni dopo le ore 22, senza giustificato motivo, privi della mascherina e non rispettando distanziamento interpersonale, 1 per perche’ trovato privo della mascherina.

DUNDARKESAPLI : Roma. Controlli anti Covid della Polizia di Stato nel week end: interrotto un festino al Pigneto, dove è stato trov… - AGR_web : Roma. Controlli anti Covid della Polizia di Stato nel week end Un festino con 17 persone ed alcuni grammi di stupef… - LavoroLazio_com : Roma, controlli anti Covid della Polizia di Stato: interrotto festino 'stupefa... -

Ultime Notizie dalla rete : Pigneto controlli

Il Messaggero

Verso le 3 della notte appena trascorsa gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore hanno interrotto una festa in un'abitazione privata nel quartiere; la reticenza dei ...... al lungomare di Ostia e ai luoghi tipici della movida, tra cui Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio,, Ponte Milvio, San Lorenzo e piazza Bologna. Ihanno ...Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Nel fine settimana, al Pigneto, i militari hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio per ...Questo fine settimana i vigili urbani di Roma Capitale hanno controllato circa 1500 persone e 200 veicoli: tra questi, in 60 sono stati multati per ...