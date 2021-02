Pfizer previene anche l' infezione La conferma dai dati israeliani

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Per gli immunizzati ok a cinema, palestre e viaggi Da uno dei Paesi più in affanno nella lotta al Covid, a uno di quelli avviati prima degli altri verso un rapido ritorno alla normalità. Israele, dove è stata vaccinata almeno con la prima dose quasi la metà della popolazione, rappresenta ora un punto di riferimento importante per la comunità scientifica che sta studiando l'efficacia dei vaccini in circolazione. Tutti gli occhi sono puntati sullo stato ebraico che, da quando ha cominciato la vaccinazione di massa lo scorso 20 dicembre e dopo un lockdown durato due mesi, ha cominciato a registrare un progressivo calo dei contagi e dei ricoveri.se il virus continua a correre tra i non vaccinati, ora si stanno allentando le restrizioni dovute alla pandemia. È l'effetto del vaccino/BionTech che - secondo i ...

Fondazione Umberto Veronesi

In Israele calano i nuovi casi e i ricoveri nelle fasce di età più coperte dalla vaccinazione Il vaccino- BioNTech per Covid - 19 non solo protegge dalla malattia maanche l' ......per gli over 18 senza limitazioni Un'approvazione condizionata " come quella dei vaccinie ... 'I dati dimostrano che il vaccino di AstraZeneca, quanto gli altri, le forme gravi e quindi ...Israele sta allentando il suo lockdown grazie al vaccino. Gli studi rivelano che il vaccino Pfizer è efficace al 95,8% nel prevenire i casi severi di Covid, ricoveri e la morte. Da ...Il vaccino Pfizer-BioNTech per Covid-19 non solo protegge dalla malattia ma previene anche l'infezione. In base ai dati raccolti dal database nazionale israeliano, il vaccino Pfizer-BioNTech -l'unico ...