Perseverance show: video, audio e nuove immagini (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mostrati gli attesissimi filmati della discesa finale sulla superficie e le nuove immagini riprese con le "Navigation Camera" ad altissima risoluzione... e si sente anche il vento! Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mostrati gli attesissimi filmati della discesa finale sulla superficie e leriprese con le "Navigation Camera" ad altissima risoluzione... e si sente anche il vento!

DrSheilaTyler : Dalla cima delle Alpi Svizzere spettacolo di luci per celebrare l'arrivo di Perseverance su Marte From the top of… - geekastica : ????Perseverance ci ha mandato la sua prima foto per farci sapere che è atterrato sano e salvo nel punto prestabilito… -