Palombelli a Sanremo 2021. C'è chi avrebbe voluto una giornalista Rai (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sanremo 2021, piovono critiche su Barbara Palombelli. C'è chi avrebbe scelto tra le giornaliste della Rai. Tutti i dettagli della polemica E' ufficiale: Barbara Palombelli sarà coconduttrice al Festival di Sanremo 2021. La giornalista ha accettato la proposta di partecipazione, che è arrivata direttamente dal direttore artistico. "Ho ricevuto una telefonata di Amadeus e sarò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MarcelloForcina : ?? Nuovo Podcast! 'Ep. 54 - Barbara Palombelli in 18 mini episodi da 8 secondi ?' su @Spreaker #attenzione… - berta95italy : Clizia e Paolo non vi meritano.. e comunque c'è solo una Barbara che conosco, di cognome fa Palombelli e condurr… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Sanremo, #Amadeus da #Fazio: perché voglio la #Palombelli. E #Fiorello lo punge: si è montato la testa @giadinagrisu #21febb… - tempoweb : #Sanremo, #Amadeus da #Fazio: perché voglio la #Palombelli. E #Fiorello lo punge: si è montato la testa… - cristia_urbano : RT @ilGerrino92: Fiorello (in riferimento alla presenza della Palombelli - giornalista Mediaset - a #Sanremo2021): 'Sanremo è di tutti' E… -