MotoGp | Marquez | Non so quando sarò pronto

"Non so quando sarò pronto, l'importante è che ogni settimana mi senta meglio. Spero di tornare il prima possibile, ma ancora non so quando potrà accadere". Regna ancora l'incertezza sui tempi di ...

