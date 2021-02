Morto Fausto Gresini, lutto nella MotoGp (Di martedì 23 febbraio 2021) Morto Fausto Gresini, persa la battaglia contro il Covid-19. Aveva 60 anni. È Morto Fausto Gresini, ex pilota MotoGp. Ci lascia all’età di 60 anni dopo una lunga battaglia contro il Covid-19. Era ricoverato all’ospedale di Bologna. Ricoverato da fine 2020, Gresini ha lottato tanto tempo contro il temibile virus, le sue condizioni erano critiche, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale Valentino Rossi Coronavirus: “24 giorni a casa da solo” Disastro Marquez: salterà i prossimi tre gran premi Zarco sotto accusa: un pericolo in pista Marquez infortunio del 2011 più grave del braccio rotto Marquez ancora a casa: ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 23 febbraio 2021), persa la battaglia contro il Covid-19. Aveva 60 anni. È, ex pilota. Ci lascia all’età di 60 anni dopo una lunga battaglia contro il Covid-19. Era ricoverato all’ospedale di Bologna. Ricoverato da fine 2020,ha lottato tanto tempo contro il temibile virus, le sue condizioni erano critiche, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dovizioso in Yamaha: a Valencia l’annuncio ufficiale Valentino Rossi Coronavirus: “24 giorni a casa da solo” Disastro Marquez: salterà i prossimi tre gran premi Zarco sotto accusa: un pericolo in pista Marquez infortunio del 2011 più grave del braccio rotto Marquez ancora a casa: ...

