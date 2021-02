Metodo Draghi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Trovare il giusto equilibrio tra emergenza sanitaria e crisi economica non è facile, neanche per Mario Draghi che vuole valutare le diverse posizioni in campo e aspetta di vedere il report dell’Istituto superiore di sanità che arriverà nel fine settimana. È la seconda ricerca approfondita che viene fatta sulle tre varianti, inglese, brasiliana e sudafricana, presenti in Italia. Da questo documento dipenderanno le prossime mosse, fermo restando che il premier vorrebbe dare una mano alle imprese in difficoltà concedendo una ripartenza dell’attività supportata da politiche di sostegno economico. L’arrivo del nuovo report anticipa la scadenza, fissata per il 5 marzo, del Decreto del presidente del Consiglio attualmente in vigore. Già nel fine settimana infatti potrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri un nuovo provvedimento per non arrivare a ridosso del 5 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Trovare il giusto equilibrio tra emergenza sanitaria e crisi economica non è facile, neanche per Marioche vuole valutare le diverse posizioni in campo e aspetta di vedere il report dell’Istituto superiore di sanità che arriverà nel fine settimana. È la seconda ricerca approfondita che viene fatta sulle tre varianti, inglese, brasiliana e sudafricana, presenti in Italia. Da questo documento dipenderanno le prossime mosse, fermo restando che il premier vorrebbe dare una mano alle imprese in difficoltà concedendo una ripartenza dell’attività supportata da politiche di sostegno economico. L’arrivo del nuovo report anticipa la scadenza, fissata per il 5 marzo, del Decreto del presidente del Consiglio attualmente in vigore. Già nel fine settimana infatti potrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri un nuovo provvedimento per non arrivare a ridosso del 5 ...

