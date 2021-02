Meteo da non sottovalutare: il gelo dall’Est c’è e ci sarà (Di lunedì 22 febbraio 2021) Primavera? Inverno finito? Forse, chi lo sa. Certo è che nei prossimi giorni avremo un bel po’ da scrivere in tema di temperature primaverili. Eh già, tornerà l’aria africana e i termometri schizzeranno all’insù. Che piaccia o non piaccia, avremo i primi veri tepori stagionali ma non non scordiamoci che saremo ancora dentro l’Inverno. In tutto Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Primavera? Inverno finito? Forse, chi lo sa. Certo è che nei prossimi giorni avremo un bel po’ da scrivere in tema di temperature primaverili. Eh già, tornerà l’aria africana e i termometri schizzeranno all’insù. Che piaccia o non piaccia, avremo i primi veri tepori stagionali ma non non scordiamoci che saremo ancora dentro l’Inverno. In tutto

RobertoBurioni : 'Meteo morte' è brutto ma un meteorologo che parla di virus durante una pandemia tragica e senza precedenti è qualc… - zazoomblog : Meteo da non sottovalutare: il gelo dall’Est c’è e ci sarà - #Meteo #sottovalutare: #dall’Est - MoliPietro : Meteo da non sottovalutare: il gelo dall’Est c’è e ci sarà - CorriereQ : Il gelo da est c’è e ci sarà ancora: meteo da non sottovalutare - nedchl0rine : thread sul meteo anni fa, finché stavo guardando il meteo dal telefono, una persona mi disse: “beh devi proprio es… -