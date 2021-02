Meghan Markle incinta | ecco la sua dieta flexitariana

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tra qualche mesediventerà mamma per la seconda volta. La sua prima (e finora unica) foto con il pancione ha fatto il giro del web, ma sono pochi i dettagli trapelati sulla sua gravidanza. Non si sa la data prevista per il parto, se sarà maschio o femmina, né tanto meno il nome scelto per il nascituro. Quello che però è certo, è che l’ex attrice cercherà di vivere questo momento il più possibile lontano dallo stress, pensando prima di tutto al suo benessere psicofisico. Per questo ha scelto la, che stimola l’organismo, permette di dimagrire e aiuta il pianeta. Già due anni fa, quando era in attesa di Archie,aveva scelto lo stesso regime alimentare. Amata anche da Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz e Emma Thompson, la...