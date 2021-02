Mariangela non ce l’ha fatta, è morta di Covid. Nessuno l’ha vaccinata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era nata 33 anni fa con una grave disabilità, Mariangela, paralizzata praticamente ovunque. È morta oggi, 22 febbraio, a causa del Covid. Non era ancora stata vaccinata. Non poteva muoversi, parlare o mangiare da sola. La mamma Concettina ha speso tutta la sua vita per lei, giorno e notte. E si è battuta ferocemente per i diritti dei disabili e contro la burocrazia, quando l’Inps le aveva tolto l’assegno di disabilità. E in quella battaglia si era dato da fare anche il senatore e leader di ItalExit, Gianluigi Paragone.



