Lutto nel mondo della MotoGP, è morto Fausto Gresini: aveva 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Grave Lutto nel mondo della MotoGP. E' morto a 60 anni Fausto Gresini, volto storico del Motomondiale e numero uno del team omonimo che dal 2022 tornerà nella classe regina. Ricoverato da oltre un mese in terapia intensiva all'ospedale di Bologna, Gresini stava combattendo la sua personale lotta contro il coronavirus e dopo un miglioramento le condizioni erano successivamente peggiorate fino alla tragica scomparsa nella serata di lunedì. Lo ha riportato l'Ansa e Sky Sport. AGGIORNAMENTO – Il figlio di Gresini ha attualmente smentito la morte del padre, notizia riportata dalle maggiori agenzie di stampa italiane e internazionali. SportFace.

