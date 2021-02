Luca Attanasio ucciso a bordo di un convoglio della Monusco | ecco cosa fa la missione di peacekeeping dell’Onu in Congo

Ultime Notizie dalla rete : Luca Attanasio

Nell'attacco a Goma, in Congo, sono morti l'ambasciatore italianoe un carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. L'ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un ...L'ambasciatore italiano in Congo è stato ucciso in un ...Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta sono morti in un attacco contro un convoglio dell'ONU nell'est della Repubblica democratica del Congo. Ci sono state altre vittime nell'agguato a Goma, ..."Un pensiero alle famiglie dei due italiani e una preghiera, è inutile aggiungere altro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...