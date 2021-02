La regina Elisabetta «risponde» a Harry e Meghan con un intervento in Tv

(Di lunedì 22 febbraio 2021) A casa Windsor le preoccupazioni stanno prendendo il sopravvento sulle buone notizie in questo inizio di 2021 e non è bastata nemmeno la nascita del primogento di Eugenie di York e Jack Brooksbank a portare un po’ di sereno. Il principe Filippo è in ospedale per motivi che restano imprecisati, con le lacrime di Carlo d’Inghilterra che non lascerebbero presagire buone nuove, e in più Harry e Meghan hanno deciso di rompere definitivamente i ponti con la famiglia, annunciando persino un’intervista a Oprah Winfrey definita «molto intima» e potenzialmente scandalosa.

Lo speciale di novanta minuti, che è stato registrato dalla Cbs poco prima dell'addio definito del principe Harry e Meghan Markle... Scopri di più ...Regina Elisabetta, arriva un annuncio importantissimo dal Regno Unito. Ecco di cosa si tratta. All'interno tutti i dettagli.