La Germania rimane in lockdown ma in 10 Länder riaprono le scuole: classi divise in gruppi e mascherine obbligatorie (Di lunedì 22 febbraio 2021) In Germania iniziano a riaprire le scuole. Dopo mesi di lockdown duro imposto dalla Cancelliera Angela Merkel, in dieci Länder tedeschi, fra cui quello di Berlino, si torna in classe e negli istituti per l’infanzia. Si tratta di una misura molto discussa nelle scorse settimane nel Paese, dopo la decisione del governo di imporre la linea dura per cercare di abbassare e mantenere sotto i limiti di guardia i contagi, proprio nei mesi in cui è stato messo in atto, come nel resto d’Europa, il piano vaccinale. Discussione che è avvenuta soprattutto nel corso del recente vertice Stato-Regioni, che ha visto Merkel su posizioni più rigide a riguardo. La Cancelliera, secondo quanto emerge, avrebbe voluto rimandare ulteriormente la ripresa delle lezioni in presenza, vincolandola ai dati sull’incidenza settimanale dei contagi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ininiziano a riaprire le. Dopo mesi diduro imposto dalla Cancelliera Angela Merkel, in diecitedeschi, fra cui quello di Berlino, si torna in classe e negli istituti per l’infanzia. Si tratta di una misura molto discussa nelle scorse settimane nel Paese, dopo la decisione del governo di imporre la linea dura per cercare di abbassare e mantenere sotto i limiti di guardia i contagi, proprio nei mesi in cui è stato messo in atto, come nel resto d’Europa, il piano vaccinale. Discussione che è avvenuta soprattutto nel corso del recente vertice Stato-Regioni, che ha visto Merkel su posizioni più rigide a riguardo. La Cancelliera, secondo quanto emerge, avrebbe voluto rimandare ulteriormente la ripresa delle lezioni in presenza, vincolandola ai dati sull’incidenza settimanale dei contagi da ...

