Juve-Crotone 3-0 | doppio Ronaldo e McKennie | Pirlo è terzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lantus batte 3-0 ilcon la doppietta die il gol dinel posticipo della 23esima giornata. I bianconeri, che devono recuperare una gara, salgono alposto a 45 punti, a 8 lunghezze dall’Inter capolista e a 4 dal Milan. Il, ultimo con 12 punti, resiste quasi un tempo all’Allianz Stadium. I campioni d’Italia partono con ritmo compassato e numerosi errori di misura. I calabresi crollano al 38?, quandoè puntuale all’appuntamento: colpo di testa sul filo del fuorigioco, palla in rete e 1-0. Il gol permette alladi giocare in scioltezza e CR7 concede il bis prima dell’intervallo. Cross di Alex Sandro, il fuoriclasse portoghese decolla e insacca: 2-0 al 46? e gara in ghiaccio. Il...

romeoagresti : #Juve: la formazione provata alla vigilia della sfida contro il Crotone: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex San… - ZZiliani : Dopo #MilanInter 0-3 1. L'#Inter può perdere lo scudetto solo se ci si mette l'AJA. Anche dando alla #Juve 6 punti… - juventusfc : UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - matteof111 : Possiamo evitare di dire 'Crotone scarso'? La #Juve ha vinto, giocato tutto sommato bene e non importa chi ha avuto… - RSIsport : ????? Ronaldo rilancia la Juve che sconfigge il Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Crotone

Commenta per primo Weston McKennie segna in Juventus -ed è un gol da record : con 4 centri alla sua prima stagione, il centrocampista diventa il miglior marcatore americano nella storia della Serie A , superato l'ex Chievo e Roma Michael Bradley ......ospitano all'Allianz Stadium ilultimo in classifica: in caso di vittoria, la squadra di Pirlo salirebbe dal sesto al terzo posto, scavalcando in un colpo solo Lazio, Atalanta e Roma. La...JUVE (4-4-2): Buffon; Danilo ... A disp: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Peeters. All. Pirlo CROTONE (4-4-2): Cordaz; P. Pereira (67' Rispoli), Magallan, Golemic, Luperto (46' Marrone); Messias, Molina ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...