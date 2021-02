Julia Roberts e Sean Penn protagonisti di Gaslit | nuova serie di Starz

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarannodella. un nuovo progetto prodotto perche racconterà lo scandalo Watergate.saranno idi, unaantologica in otto episodi che verrà diretta e prodotta da Matt Ross per. Il progetto è tratto dal pluripremiato podcast sul Watergate intitolato Slow Burn, del canale Slate. Le riprese inizieranno in primavera. A occuparsi della regia e della produzione disarà Matt Ross (Captain Fantastic, 28 Hotel Rooms). Laverrà realizzata ...

Credit courtesy Starz Roma, 22 febbraio 2021 " Starz ha annunciato oggi che riprende la realizzazione della serie antologica in otto episodi 'Gaslit' , cone Sean Penn . Le riprese inizieranno in primavera. Matt Ross ( Captain Fantastic , 28 Hotel Rooms ) dirigerà e produrrà esecutivamente la serie di alto profilo, scritta dallo showrunner ...La serie antologica perde Joel Edgerton e Armie Hammer, ma guadagna come regista Matt Ross, autore di Captain Fantastic GaslitSean Penn Sam Esmail Robbie ...Nel cast di “Gaslit” vedremo Sean Penn che interpreterà il fedele procuratore generale di Richard Nixon, John Mitchell e Julia Roberts nei panni di Martha, la moglie mondana di Arkansan di Mitchell. L ...Credit courtesy Starz / Julia Roberts e Sean Penn. Roma, 22 febbraio 2021 – Starz ha annunciato oggi che riprende la realizzazione della serie antologica in otto episodi “Gasl ...