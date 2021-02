Il Paradiso delle signore spoiler 23 febbraio: la cugina di Gabriella ha bisogno di aiuto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli spoiler della puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che all’interno della soap opera farà il suo ingresso una nuova figura, si tratta di Anna, cugina di Gabriella. La stilista si è appena trasferita a villa Bergamini e nella puntata in questione organizzerà una cena con tutte le sue amiche. Il segreto su Federico, invece, sarà sempre più in bilico, in quanto il giovane sarà sempre più deciso a confessare a Marta la verità. Ad impedire che questo accada, però, ci penserà Adelaide. La permanenza di Maria a Milano, inoltre, sarà sempre più a rischio. spoiler 23 febbraio: Maria potrebbe lasciare Milano Nel corso della puntata di martedì 23 febbraio del Paradiso ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 febbraio 2021) Glidella puntata del 23delrivelano che all’interno della soap opera farà il suo ingresso una nuova figura, si tratta di Anna,di. La stilista si è appena trasferita a villa Bergamini e nella puntata in questione organizzerà una cena con tutte le sue amiche. Il segreto su Federico, invece, sarà sempre più in bilico, in quanto il giovane sarà sempre più deciso a confessare a Marta la verità. Ad impedire che questo accada, però, ci penserà Adelaide. La permanenza di Maria a Milano, inoltre, sarà sempre più a rischio.23: Maria potrebbe lasciare Milano Nel corso della puntata di martedì 23del...

