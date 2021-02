Il Napoli ritrova Mertens | l’attaccante è rientrato dal Belgio

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Potrebbe finalmente concludersi il calvario di Driesbelga, volato in patria per sottoporsi a cure specialistiche alla caviglia sinistra è tornato a. Adessopartenopeo intravede la luce, come confermato dallo stesso club azzurro nel report quotidiano degli allenamenti: “dal, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo “. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

