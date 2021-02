Il graffito sul dipinto L' urlo fu eseguito dallo stesso Munch | la scoperta ai raggi infrarossi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il misteriososul“L’” fuEdvard: lagrazie ad un’analisi a. L’enigmatica iscrizione presente sul quadro del 1893, che recita ‘può essere statosolo da un pazzo’, per decenni ha attirato l’attenzione degli esperti. Il verdetto sull’attribuzione delè stato formulato dai curatori del Museo Nazionale della Norvegia di Oslo dopo una serie di indagini non invasive. “La scrittura è senza dubbio di”, ha detto Mai Britt Guleng, direttore del Museo di Oslo. “La grafia è la stessa delle sue lettere”. Il capolavoro è stato sottoposto a un intervento di conservazione (comprese le ...

I critici d'arte si sono, infatti, a lungo interrogatifatto se ilfosse un atto di vandalismo compiuto da uno spettatore indignato oppure scritto dallo stesso Munch noto per aver avuto problemi di salute mentale per tutta la vita. Il Museo ...Il misteriosoceleberrimo dipinto 'L'urlo' (1893) del pittore norvegese Edvard Munch (1863 - 1944), che per decenni ha sconcertato gli esperti, fu eseguito dallo stesso artista. La tecnologia a raggi ...Gli agenti della Polizia Ferroviaria, una volta sul posto, hanno trovato il giovane che stava eseguendo dei graffiti sui muri del sottopassaggio con tre bombolette spray. Il ragazzo è stato denunciato ...La frase «Può essere stato dipinto solo da un pazzo» è autografa di Munch. L'enigma che per oltre un secolo ha avvolto il capolavoro leggendario ...