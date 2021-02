I Fantastici Quattro – Prossimo progetto dell’MCU (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Marvel Studios stanno attualmente incontrando gli scrittori per il film I Fantastici Quattro del Marvel Cinematic Universe . Il successo dell’MCU nell’ultimo decennio è arrivato anche se i Marvel Studios non avevano accesso ad alcuni dei suoi personaggi dei fumetti più popolari e conosciuti. Gli X-Men e I Fantastici Quattro erano controllati dalla Fox, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Angelina Jolie sarà Thena negli Eternals Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Spider-Man 3 – Nuova tuta per Tom Holland Matrix: le curiose indiscrezioni sul quarto capitolo della saga L’Amica Geniale: la seconda stagione e un nuovo romanzo Figli: primo ciak per l’ultimo film di Mattia Torre Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Marvel Studios stanno attualmente incontrando gli scrittori per il film Idel Marvel Cinematic Universe . Il successonell’ultimo decennio è arrivato anche se i Marvel Studios non avevano accesso ad alcuni dei suoi personaggi dei fumetti più popolari e conosciuti. Gli X-Men e Ierano controllati dalla Fox, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Angelina Jolie sarà Thena negli Eternals Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Spider-Man 3 – Nuova tuta per Tom Holland Matrix: le curiose indiscrezioni sul quarto capitolo della saga L’Amica Geniale: la seconda stagione e un nuovo romanzo Figli: primo ciak per l’ultimo film di Mattia Torre

