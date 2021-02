Gravina: “Non potevamo fermarci e non lo faremo. Sta per iniziare il secondo tempo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabriele Gravina è stato riconfermato a capo della presidenza della FIGC con oltre il 73% dei voti. Queste le parole a caldo del numero uno del calcio italiano: “Grazie per la vostra dedizione, pazienza e disponibilità a condividere un percorso importante. Il secondo tempo della nostra partita sta per iniziare, ringrazio per la fiducia, per l’affetto. Il consenso e l’entusiasmo che mi avete riconosciuto hanno consolidato un’elaborazione del progetto strategico. Il nostro movimento ha sofferto sul piano umano e sociale, prima che economico, ma che è pronto a ripartire. Non potevamo fermarci e non ci fermeremo. Siamo un segnale di ripartenza per il Paese. Seneca aveva ragione allora e l’ha oggi. La nostra comunità è sempre stata una squadra, dove ognuno dovrà fare la sua parte. Per ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabrieleè stato riconfermato a capo della presidenza della FIGC con oltre il 73% dei voti. Queste le parole a caldo del numero uno del calcio italiano: “Grazie per la vostra dedizione, pazienza e disponibilità a condividere un percorso importante. Ildella nostra partita sta per, ringrazio per la fiducia, per l’affetto. Il consenso e l’entusiasmo che mi avete riconosciuto hanno consolidato un’elaborazione del progetto strategico. Il nostro movimento ha sofferto sul piano umano e sociale, prima che economico, ma che è pronto a ripartire. None non ci fermeremo. Siamo un segnale di ripartenza per il Paese. Seneca aveva ragione allora e l’ha oggi. La nostra comunità è sempre stata una squadra, dove ognuno dovrà fare la sua parte. Per ...

